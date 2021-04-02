С начала 2021 года 5 двоен родилось в Великом Новгороде

В первом квартале 2021 года в Великом Новгороде родилось 5 двоен. Всего же за этот период зарегистрировали 573 рождения, что на 0,3% больше по сравнению с аналогичным временем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

По данным местного ЗАГС, самой молодой матери исполнилось 18 лет, а старшей — 45. Самому молодому отцу — 20 лет, а старшему — 65 лет.

Чаще всего новгородцы называли девочек Марией, Софией и Анной, а мальчиков — Кириллом, Тимофеем и Матвеем. Есть и редкие имена, среди которых Амалия Доминика, Добромира, Божена, Рена-Марьяна, Велеслава, Афина, Богдана, Сильвестр, Савва, Прохор, Серафим.

В общей сложности брак зарегистрировали 265 пар, а это на 3,5% большем, чем в прошлом году. Из них 13 браков заключили иностранные граждане из Таджикистана, Молдовы и Беларуси. Самой юной невесте было 18 лет, старшей — 73 года. Молодому жениху исполнилось 18 лет, а старшему — 78 лет.