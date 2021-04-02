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Суббота, 3 апреля, 2021
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С начала 2021 года 5 двоен родилось в Великом Новгороде

Елена Лобанова
Изображение esudroff с сайта Pixabay

В первом квартале 2021 года в Великом Новгороде родилось 5 двоен. Всего же за этот период зарегистрировали 573 рождения, что на 0,3% больше по сравнению с аналогичным временем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба администрации. 

По данным местного ЗАГС, самой молодой матери исполнилось 18 лет, а старшей — 45. Самому молодому отцу — 20 лет, а старшему — 65 лет. 

Чаще всего новгородцы называли девочек Марией, Софией и Анной, а мальчиков — Кириллом, Тимофеем и Матвеем. Есть и редкие имена, среди которых Амалия Доминика, Добромира, Божена, Рена-Марьяна, Велеслава, Афина, Богдана, Сильвестр, Савва, Прохор, Серафим.

В общей сложности брак зарегистрировали 265 пар, а это на 3,5% большем, чем в прошлом году. Из них 13 браков заключили иностранные граждане из Таджикистана, Молдовы и Беларуси. Самой юной невесте было 18 лет, старшей — 73 года. Молодому жениху исполнилось 18 лет, а старшему — 78 лет.

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