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Среда, 30 июня, 2021
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С курортов Португалии эвакуируют туристов

7info7
С курортов Португалии эвакуируют туристов
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25 июня немецкий университет Роберта Коха назвал Португалию опасной для туристов страной отдыха. Такое заявление было озвучено  из-за распространения в стране нового штаммма коронавируса.

Также опасной  для отдыха признали Португалию в Великобритании.

В этой связи туристические компании приняли решение об эвакуации туристов из страны с вечера, 28 июня.

Тех, кто  откажется покидать курорт до окончания своих отпусков, по прилёту ждёт 14-дневный карантин.

Такая мера будет действовать даже при наличии отрицательного результата ПЦР,  — передаёт Турпром.

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