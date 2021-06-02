С какой ноги надо встать, чтобы удачно сдать экзамен?

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3 и 4 июня школьники будут сдавать массовый экзамен по русскому языку. Главным условием успешной сдачи, конечно, являются знания.

Но соблюдение примет тоже никому не вредило.

Итак, из уст в уста передаётся легенда о том, что в период экзаменационной сессии на все предметы необходимо приходить в одной и той же одежде.

Перед экзаменом необходимо положить под подушку решебник с тем билетом, который лучше всего выучен. Именно он и попадётся.

Ругать экзаменующегося, но не называть «дураком» — следующий лайфхак хит-парада советов.

Можно подойти к женщине, которая ждёт ребёнка, и попросить её назвать любое число. Именно этот билет может достаться на экзамене.

В обувь под пятку кладут пятикопеечную монету. Предполагают, что пятачок не только принесёт отличную оценку, но и простимулирует нейронные связи, которые каким-то образом идут от пятки в мозг.

Студенты в ночь перед экзаменом открывают окно, и, открыв свою зачётку, произносят заговор «Халява, приди». После этого закрывают зачётку и кладут её под подушку, чтобы «халява» не улетела.

Перед экзаменом нельзя мыть голову, стричься, бриться, чтобы не смыть знания.

Все учебники, конспекты и тетрадки необходимо закрыть, чтобы знания не улетучились.

Вставать с кровати необходимо с левой ноги, билет тянуть левой рукой, стоя на левой ноге, а ещё на левой руке, на удачу, можно завязать шнурок или нитку, — пишет infoniac.ru