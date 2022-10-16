С какого возраста обучать ребёнка иностранному языку? Мнение эксперта

Дипломированный педагог назвала возраст, с которого лучше всего начинать изучение ребёнком иностранного языка. По словам Ольги Хрущёвой, многие преподаватели и психологи сходятся во мнении, что активнее всего дети впитывают знания с полутора до 9 лет.

Ольга Хрущёва: «Это именно тот возраст, когда у ребёнка формируются основные речевые навыки и его мозг лучше всего воспринимает и запоминает звук иностранной речи. Позже структуры мозга становятся менее гибкими. Именно поэтому взрослым изучение иностранного языка даётся намного тяжелее»

Эксперт отметила в беседе с Мослентой, что для знакомства с английским хорошо подходят колыбельные, стишки и активные игры на иностранном языке. Оптимальным возрастом начала изучения языка специалист назвала 3-5 лет.

Ольга Хрущёва: «Речевые навыки уже сложились, а мозг ещё достаточно гибок и активен, чтобы легко усваивать всё новое. У детей в этом возрасте нет страха перед использованием языка, и если они начнут учить его до 5 лет, то никогда не столкнутся с языковым барьером»

По мнению педагога, обучать английскому с раннего возраста не просто возможно, но и желательно: это помогает развить навыки речи, мышление и память.

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