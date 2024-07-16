С августа в России хотят усложнить оплату мобильной связи

Минцифры РФ предложило сделать возможным пополнение мобильной связи только при предъявлении паспорта. Соответствующие правки могут быть приняты уже в начале августа. Об этом сообщается на сайте URA.RU.

Пополнить баланс наличными будет возможно только при наличии паспорта, а купить сим-карту — лишь после проверки паспортных данных по базе МВД через Систему межведомственного электронного взаимодействия.

При нарушении данного закона продавцов будет ожидать штраф до 10 тысяч рублей за одну сим-карту, проданную с нарушениями. На данный момент проект находится на согласовании, его могут принять до 4 августа.