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Вторник, 29 июня, 2021
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С 30 июня жители рязанской Горрощи останутся без горячей воды

7info7
Информация об отключении воды
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В Рязани продолжаются плановые отключения горячей воды. С 30 июня приостановление подачи ГВС ожидается ещё в десятках домов, сообщает мэрия.

Речь идёт о рязанской Горроще. Там без горячей воды до 13 июля останутся следующие адреса:

улица Стройкова, дом 79/51, дом 69 корп. 2 (д/сад №85), дом 86 (школа №34), дом 63/73, дом 65, дом 65 корп. 1, дом 67, дом 67 корп. 1, дом 69, дом 69 корп. 1, дом 71, дом 84 корп. 1, дом 84 корп. 2, дом 88 корп. 1, дом 90, дом 92, дом 94/41;

улица Островского, дом 44 корп. 2 (д/сад №80), дом 39 корп. 1 (д/сад №81), дом 44 корп. 1 (д/сад №88), дом 35 корп. 1 (школа №19);

улица Черновицкая, дом 5 корп. 1 (д/сад №87), дом 1/77, дом 2/79, дом 3, дом 3 корп. 1, дом 4, дом 4 корп. 1, дом 4 корп. 2, дом 5, дом 6, дом 6 корп. 1, дом 6 корп. 2, дом 6 корп. 3, дом 7, дом 7 корп. 1, дом 10, дом 12, дом 13, дом 18, дом 20, дом 22/46;

улица проезд Гоголя, дом 5 (школа №42), дом 2, дом 3, дом 4а, дом 6, дом 7;

улица 10-я Линия, дом 39;

улица площадь 50-летия Октября, дом 1;

улица 6-я Линия, дом 8, дом 10;

улица 7-я Линия, дом 5, дом 7;

улица 9-я Линия, дом 18 корп. 1, дом 3а;

улица Гагарина, дом 73, дом 73 корп. 1, дом 75, дом 81, дом 81 корп. 1, дом 83, дом 83а, дом 85, дом 87, дом 160/2;

улица Гоголя, дом 34/6, дом 36, дом 40, дом 42, дом 44, дом 48, дом 50, дом 52, дом 52 корп. 1, дом 54, дом 56, дом 58/9;

улица Ленинского Комсомола, дом 83, дом 85, дом 87;

-улица проезд Островского, дом 4, дом 23/2, дом 24/1, дом 26, дом 26/1, дом 27, дом 27 корп. 1, дом 28, дом 29, дом 30/9, дом 31, дом 31 корп. 1, дом 32/14, дом 33, дом 34, дом 34 корп. 1, дом 35/11, дом 36, дом 36 корп. 1, дом 37/16, дом 38, дом 38 корп. 1, дом 39, дом 40, дом 40 корп. 1, дом 41, дом 42, дом 43, дом 45, дом 51а;

улица Татарская, дом 87;

улица Шевченко, дом 95.

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