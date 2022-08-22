С 23 по 25 августа в касимовских лесах сохранится чрезвычайная пожарная опасность

Метеопредупреждение в связи с действием пятого класса пожарной опасности в лесах Касимовского района Рязанской области выпустило областное ГУ МЧС со ссылкой на Рязанский гидрометцентр.

В чрезвычайном ведомстве призывают граждан в условиях жаркой и засушливой погоды воздержаться от посещения лесов. В нынешних условиях недопустимо разведение костров и использование открытого огня.

Если Вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, в МЧС призвали звонить на единый номер вызова экстренных служб 112.