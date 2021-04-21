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Среда, 21 апреля, 2021
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С 21 апреля автобусный маршрут от поселка Первый до «Стометровки» продлят в Костроме

Елена Лобанова
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Со среды, 21 апреля, в Костроме изменится автобусный маршрут от поселка Первый до ТЦ «Стометровка». Об этом сообщает администрация города. 

Напомним, новый маршрут «проезд Апраксинский — ТЦ Стометровка» был введен в сентябре 2020 года. Многие жители просили скорректировать движение транспорта. 

Поэтому теперь автобусы будут следовать по улицам Калиновская – Полянская – Депутатская – Борьбы – Федосеева – Коммунаров – Козуева – Ткачей – 8-я Рабочая – Рабочий проспект и далее по своему маршруту в прямом и обратном направлении. Новая схема обеспечит транспортную взаимосвязь улицы Водяной и ТЦ «Галерея». 

При этом данные изменения временны. Во время тестовых выездов перевозчик оценит пассажиропоток и целесообразность продления маршрута.

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