С 21 апреля автобусный маршрут от поселка Первый до «Стометровки» продлят в Костроме

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Со среды, 21 апреля, в Костроме изменится автобусный маршрут от поселка Первый до ТЦ «Стометровка». Об этом сообщает администрация города.

Напомним, новый маршрут «проезд Апраксинский — ТЦ Стометровка» был введен в сентябре 2020 года. Многие жители просили скорректировать движение транспорта.

Поэтому теперь автобусы будут следовать по улицам Калиновская – Полянская – Депутатская – Борьбы – Федосеева – Коммунаров – Козуева – Ткачей – 8-я Рабочая – Рабочий проспект и далее по своему маршруту в прямом и обратном направлении. Новая схема обеспечит транспортную взаимосвязь улицы Водяной и ТЦ «Галерея».

При этом данные изменения временны. Во время тестовых выездов перевозчик оценит пассажиропоток и целесообразность продления маршрута.