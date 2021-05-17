С 18 мая на 17 рязанских улицах отключат горячую воду

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Со вторника, 18 мая, в Рязани отключат горячую воду на 17-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Специалисты будут проводить работы на объектах теплоснабжения.

С 18 по 29 мая воды не будет по следующим адресам:

Улица Ломоносова, дома № 44, 44а, 9 корп. 1, 23;

Улица Фрунзе, дом № 2;

Улица Халтурина, дома № 10 (д/сад №34), 7 (д/сад №77), 1б, 9;

Улица Телевизионная, дома № 5а (д/сад №69), 21;

Улица Л. Чайкиной, дом № 2а (д/сад №78);

Улица Горького, дома № 20 (д/сад №111), 14, 15, 15 корп. 1, 15 корп. 2;

Улица Есенина, дома № 41, 43, 45, 45 корп. 1, 47/24, 71;

Улица Колхозная, дома № 12, 14, 14 корп. 1, 16;

Улица З. Космодемьянской, дом № 33;

Улица Куйбышевское шоссе, дома № 1, 14/1;

Улица Пугачева, дома № 14, 15;

Улица Рытикова, дом № 18/32;

Улица Трудовая, дома № 1 корп. 1, 5/8, 7;

Улица Южный переулок, дом № 10.

С 18 по 31 мая ГВС отключат:

Улица 3-й Михайловский проезд, дома № 2, 4;

Улица Заводской проезд, дом № 6а;

Улица Михайловское шоссе, дома № 80 корп. 1, 80 корп. 2, 80 корп. 3, 82 корп. 1, 90а.

С 19 мая по 1 июня воду отключат на Промбазе №1.

С утвержденным графиком плановых отключений на период подготовки к отопительному сезону 2021/2022 годов можно познакомиться здесь.