24.3 C
Рязань
Понедельник, 17 мая, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

С 18 мая на 17 рязанских улицах отключат горячую воду

Елена Лобанова
- Advertisement -

Со вторника, 18 мая, в Рязани отключат горячую воду на 17-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Специалисты будут проводить работы на объектах теплоснабжения.

С 18 по 29 мая воды не будет по следующим адресам:

  • Улица Ломоносова, дома № 44, 44а, 9 корп. 1, 23;
  • Улица Фрунзе, дом № 2;
  • Улица Халтурина, дома № 10 (д/сад №34), 7 (д/сад №77), 1б, 9;
  • Улица Телевизионная, дома № 5а (д/сад №69), 21;
  • Улица Л. Чайкиной, дом № 2а (д/сад №78);
  • Улица Горького, дома № 20 (д/сад №111), 14, 15, 15 корп. 1, 15 корп. 2;
  • Улица Есенина, дома № 41, 43, 45, 45 корп. 1, 47/24, 71;
  • Улица Колхозная, дома № 12, 14, 14 корп. 1, 16;
  • Улица З. Космодемьянской, дом № 33;
  • Улица Куйбышевское шоссе, дома № 1, 14/1;
  • Улица Пугачева, дома № 14, 15;
  • Улица Рытикова, дом № 18/32;
  • Улица Трудовая, дома № 1 корп. 1, 5/8, 7;
  • Улица Южный переулок, дом № 10.

С 18 по 31 мая ГВС отключат:

  • Улица 3-й Михайловский проезд, дома № 2, 4;
  • Улица Заводской проезд, дом № 6а;
  • Улица Михайловское шоссе, дома № 80 корп. 1, 80 корп. 2, 80 корп. 3, 82 корп. 1, 90а.

С 19 мая по 1 июня воду отключат на Промбазе №1.

С утвержденным графиком плановых отключений на период подготовки к отопительному сезону 2021/2022 годов можно познакомиться здесь.

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

322ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,535ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]