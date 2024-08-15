С 17 августа в Рязанской области стартует сезон охоты

С 17 августа на территории Рязанской области любители охоты смогут отправиться за водоплавающей, болотно-луговой, степной и полевой дичью. Об этом сообщается на сайте правительства.

Сезон продлится до 30 ноября. Охота на боровую дичь разрешена до 31 декабря.

Региональное министерство природопользования напоминает, что для выхода в угодья необходимо иметь при себе охотничий билет, разрешение на оружие, документы на добычу охотничьих ресурсов и путевку. Оружие должно перевозиться в чехле, разряженным и отдельно от патронов. Запрещена охота ближе 200 метров от жилых построек.

Отдельные сроки установлены для охоты с собаками, имеющими соответствующие документы.

На территории Рязанской области в 2024 году установлены временные рамки для проведения летне-осенней охоты на пернатых:

— на водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь с третьей субботы августа по 30 ноября;

— на боровую дичь с третьей субботы августа по 31 декабря.

Срок охоты на пернатую дичь с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями, имеющими справку или свидетельство о происхождении:

— на болотно-луговую дичь с 25 июля по 30 ноября;

— на боровую, степную и полевую дичь с 5 августа по 2 января;

— на водоплавающую дичь с третьей субботы августа по 30 ноября.

За нарушение правил охоты предусмотрены штрафы. Для граждан — от 500 до 4000 рублей или лишение права охоты на срок до 2 лет, для должностных лиц — от 20 000 до 35 000 рублей.