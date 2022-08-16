С 16 августа на нескольких улицах Рязани отключат горячую воду

Под отключения попадут жилые дома, детские сады и школы, — сообщает управление энергетики и ЖКХ.

С 16 по 29 августа на объектах теплоснабжения проведут профилактические работы. Об этом говорится на сайте городской администрации.

Горячей воды не будет по адресам:

— ул. Кальная, д. 11 (д/сад №26), д. 22 к. 1 (д/сад №41), д. 17 (школа №73), д. 15, д. 18, д. 18 к. 1, д. 23, д. 24, д. 25, д. 31, д. 33, д. 35, д. 38, д. 42;

— ул. Быстрецкая, д. 26 (д/сад №36), д. 9, д. 9 к. 1, д. 15, д. 19 к. 1, д. 20, д. 23, д. 24, д. 25;

— ул. Макаренко, д. 1 (школа-интернат);

— ул. Касимовское шоссе, д. 13, д. 23 к. 2, д. 23 к. 3, д. 25/1, д. 25/2, д. 27;

— ул. Новая, д. 27, д. 27а, д. 68/22, д. 84;

— площадь Попова, д. 6/6;

— ул. Попова, д. 18, д. 19/43, д. 22/51;

— ул. Радиозаводская, д. 1, д. 1 к. 1, д. 1 к. 2, д. 11/27, д. 35;

— ул. Фирсова, д. 29;

— ул. Электрозаводская, д. 51.