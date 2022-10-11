Вторник, 11 октября, 2022
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С 10 октября в Рязанской области ввели ЧС из-за переувлажнения почвы

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Фото ГУ МЧС по Рязанской области

В Рязанской области с 10 октября ввели режим ЧС, причина – переувлажнение почвы. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Павел Малков.

Причиной переувлажнения почвы стали неблагоприятные погодные условия – прошли обильные осадки в виде дождя. Это привело к опасному агрометеорологическому явлению.

Границами зоны ЧС определены Александро-Невский, Ермишинский, Захаровский, Кадомский, Касимовский, Клепиковский, Кораблинский, Милославский, Михайловский, Пителинский, Пронский, Путятинский, Рыбновский, Ряжский, Рязанский, Сапожковский, Сараевский, Сасовский, Скопинский, Спасский, Старожиловский, Ухоловский, Чучковский, Шацкий, Шиловский районы.

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