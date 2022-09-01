С 1 сентября заработала обновлённая статья закона «О защите прав потребителей»

С 1 сентября вступил в силу федеральный закон о внесении изменений в статью 16 закона РФ «О защите прав потребителей». Подробности приводит Управление Роспотребнадзора по Рязанской области.

Разработанный Роспотребнадзором закон содержит перечень недопустимых условий договоров, которые ущемляют права потребителей. Если из-за условий договора потребитель понёс убытки, продавец должен их возместить в полном объёме. Всего перечислено 13 таких условий.

К примеру, речь идёт о праве на одностороннее изменение условий договора или на отказ от его исполнения. Такой пункт часто присутствует в договорах с кредитными организациями или в договорах об оказании услуг связи.

Также отныне нельзя увязывать выдачу кредита с заключением договора личного страхования.

Потребитель не должен быть ограничен в средствах и способах защиты нарушенных прав.

Отныне запрещено оказывать дополнительные платные услуги без получения согласия потребителя.

Введён запрет на принуждение потребителя к предоставлению персональных данных под угрозой отказа от сделки, если предоставление таких данных не предусмотрено федеральным законодательством.

Как отмечают в Роспотребнадзоре, нововведения призваны существенно снизить число злоупотреблений со стороны недобросовестных хозяйствующих субъектов.