С 1 сентября в Рязани существенно вырастет штраф за безбилетный проезд

С 1 сентября в Рязанской области увеличится штраф за проезд без билета, сообщает ГТРК «Ока».

Размер штрафа в Рязани, который сейчас составляет 100 рублей, вырастет в 5 раз.

В сюжете «Оки» отмечается, что контролер, проверяющий билеты у пассажиров, не имеет права штрафовать нарушителей. Кондуктор Алла Клепикова рассказала журналистам, что контролер может потребовать оплатить проезд, высадить безбилетника.

Ещё одна проблема: на некоторых маршрутах водители совмещают работу с деятельностью кондуктора. Вести троллейбус и обилечивать пассажиров одновременно трудно, поэтому билеты выдаются на руки не всегда.

Не хватает и самих водителей. Поэтому закупка городом новых автобусов и троллейбусов проблему общественного транспорта не решила.