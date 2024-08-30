Пятница, 30 августа, 2024

С 1 сентября в Рязани изменятся тарифы на проезд для региональных льготников

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

Фото: администрация Рязани

В Рязани с 1 сентября 2024 года вводится новая схема льготного проезда для региональных льготников на основании постановления правительства Рязанской области № 151. Об этом сообщает сайт мэрии.

Теперь стоимость проезда для льготных категорий граждан будет составлять 50% от стандартного тарифа и не будет зависеть от количества поездок.

Для использования льготного тарифа необходимо иметь карту УмКА или Единую цифровую карту жителя Рязанской области (ЕЦК) с подтвержденной льготой на проезд. Если на карте не будет достаточно средств, оплата за проезд будет взиматься по полной стоимости.

Неиспользованные средства на карте будут автоматически перенесены на следующий месяц. Проверить баланс можно при пополнении карты на сайте, в личном кабинете пассажира на порталах картаумка.рф или ецк-рзн.рф, а также на чеке, полученном при оплате проезда.

Новые тарифы и ограничения для муниципальных льготников, принятые 1 августа 2024 года, остаются в силе в соответствии с постановлением Рязанской городской Думы.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Рязанцев пригласили на встречу с Егором Бероевым

В Рязанском музыкальном театре состоялся торжественный прием в честь Дня города

Рязанцы показали светящийся памятник Олегу Рязанскому на Московском шоссе

В США открыто обсуждают замену Зеленского

Ребёнок погиб при падении футбольных ворот в Нижнем Новгороде

В Рязани мужчина едва не погиб, попытавшись лечиться пчёлами

Вечером в ДТП в Рязани пострадали люди

Десятибалльные пробки в Рязани 30 августа спровоцировали несколько ДТП

В рязанское СИЗО пытались передать запрещёнку в сыре

В Туме на перекрёстке неизвестный несколько дней подряд оставляет стакан с солью

Нового и. о. ректора РГУ Дмитрия Бокова представили коллективу вуза

В Рязани осудили организаторов незаконной миграции более тысячи человек