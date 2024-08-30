С 1 сентября собственников жилья ждут важные изменения

С 1 сентября собственники многоквартирных домов (МКД) смогут инициировать обследование технического состояния своих зданий, чтобы повлиять на сроки проведения капитального ремонта.

Как сообщил агентству «Прайм» Евгений Корнеев, ведущий юрист Европейской юридической службы, такое решение должно быть принято на общем собрании собственников, в котором участвуют не менее двух третей жильцов. Собрание также должно определить порядок информирования собственников о результатах обследования и направления этих данных в исполнительный орган субъекта РФ, ответственный за реализацию программы капремонта.

Обследование охватит техническое состояние чердаков, кровли, лифтов, фасадов, лестничных холлов, а также инженерных систем. По словам юриста, это выгодно жителям, так как позволяет корректировать сроки капремонта и избегать ненужных работ.

Кроме того, с сентября вступают в силу новые нормы жилищного кодекса, которые уточняют, кто может проводить ремонт общего имущества. Теперь к таким работам допускаются только индивидуальные предприниматели или юридические лица, состоящие в саморегулируемых организациях (СРО) в сфере инженерных изысканий, проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта. Работы будут выполняться по договору строительного подряда.

Также вводится обязательный строительный контроль за капитальным ремонтом, который будет проводить уполномоченный орган субъекта РФ или подведомственное ему учреждение. Собственники, чьи средства на капремонт хранятся на специальном счете, могут отказаться от этого контроля.