Понедельник, 2 сентября, 2024

С 1 сентября появился единый реестр пациентов с гепатитом

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение от Freepik

Сейчас информацию о пациентах с вирусными гепатитами собирают по регионам. Новые правила, вступающие в силу с 1 сентября, изменят систему и объединят данные в единый реестр. Об этом сообщает «Парламентская газета»

Это позволит более эффективно организовывать маршрутизацию пациентов и управлять данными о вакцинации. Также квалифицированные медработники с высшим немедицинским образованием, такие как физиотерапевты, медицинские логопеды и психологи, получат право помогать в процессе восстановления пациентов.

Сведения о больных гепатитом будут объединены в Единую государственную информационную систему здравоохранения согласно распоряжению Правительства от 11 декабря 2023 года. Пациенты смогут запрашивать выписки через портал госуслуг, а информация будет доступна различным государственным учреждениям.

Также с изменениями, вступающими в силу 1 сентября, врачи смогут ограничивать число посетителей для определённых пациентов и должны документировать причины и продолжительность этих ограничений. Закон от 8 августа 2024 года позволит специалистам с немедицинским образованием (инструкторы и методисты по лечебной физкультуре, медицинские логопеды, психологи, нейропсихологи, специалисты по физической или эргореабилитации) участвовать в оказании медицинской помощи, если это входит в их обязанности. Кроме того, с 1 сентября участковые больницы смогут осуществлять розничную продажу медикаментов для жителей небольших населённых пунктов.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязани подростки ехали на самокате вчетвером

«007-ён Семёнович»: ТНТ приступил к съёмкам новогоднего телефильма «Небриллиантовая рука»

В небе над Рязанью вновь видели спутники Starlink 

Священник рассказал, какая смерть является самой постыдной

Более 128 тысяч рязанцев переступили школьный порог 2 сентября

Мужчина получил пищевое отравление через член после секса с женой

В Рязанской области произошла смертельная массовая авария с участием трактора

Путин назвал главную причину конфликта на Украине

Какие перемены наступили в работе такси с 1 сентября

В ДТП в Пронском районе погибла женщина

Жара 31 августа подарила неплохой клев на рыбатлоне и интригу до самого финиша

Школьные годы не всегда чудесные. Каждый пятый рязанец вспоминает их с негативом