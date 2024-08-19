С 1 сентября часть таксистов в России не сможет работать

Союз пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой перенести вступление в силу обязательного страхования для таксистов (ОСГОП) с 1 сентября на более поздний срок. Об этом сообщают «Известия».

Как отмечают представители отрасли, многие водители еще не успели получить разрешение на работу в такси, которое является обязательным условием для оформления ОСГОП.

По словам главы Союза Валерия Корнеева, из 2,5 млн таксистов в России необходимые документы имеют лишь 25%. Трудности возникают из-за ряда требований, предъявляемых к водителям и автомобилям, в том числе необходимости перекраски машин в установленные цвета и прохождения ежедневного медицинского и технического осмотра.

В настоящее время большинство разрешений получают сотрудники крупных таксопарков, где есть возможность выполнить все требования закона. Самозанятым водителям сделать это гораздо сложнее из-за отсутствия необходимой инфраструктуры.

В Союзе уверены, что вступление в силу нового закона без отсрочки приведет к дефициту такси и росту цен на услуги перевозчиков.