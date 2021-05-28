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Пятница, 28 мая, 2021
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С 1 июня в Рязани заработают четыре пляжа

Елена Лобанова
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С 1 июня в Рязани начнется купальный сезон. К этому времени в городе откроют четыре пляжа. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. 

Так, зоны отдыха откроют на Ореховом озере и Борковских карьерах №№ 1, 2, 3. Все официальные пляжи оборудуют спасательными постами, медпунктами, кабинами для переодевания, туалетами, урнами для мусора, солнцезащитными навесами и скамейками. 

К настоящему времени водолазы обследовали дно водоемов. Специальная комиссия отобрала и направила на анализ пробы воды и песка. Сейчас формируется штат спасателей, заключили договор на вывоз ТКО и ЖБО. 

При этом в мэрии напомнили, что в этом году пляжи на реке Солотча не будут открывать. на участку планируют расчищать русло реки, удалять донные отложения с помощью специализированной техники. В это время купание не допускается.

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