Пятница, 28 июня, 2024

С 1 июля в Рязанской области изменится расписание пригородных поездов

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение от jannoon028 на Freepik

Расписание нескольких пригородных поездов, курсирующих в Рязанской области, изменится с 1 июля на время ремонтно-путевых работ на нескольких участках:

  • на перегоне Чемодановка – Кораблино и на станции Чемодановка, технологические «окна» назначены с 08:10 до 10:40 с 1 по 5 июля;
  • на участке Блок-пост 204 км – Стенькино- 1, работы пройдут с 07:30 до 10:00 2 и 4 июля;  
  • на перегоне Старожилово – Денежниково, работы будут производиться с 11:50 до 14:20 8 июля, а также 10-12 июля.

Кроме того, на станции Шелухово 9 июля в технологическое «окно» с 06:00 до 16:00 заменят стрелочный перевод.  

Обращаем внимание пассажиров, что в указанные дни у некоторых пригородных поездов, курсирующих между станциями Рязань-1 и Рыбное, Узуново, Сасово, Рязань-2 и Ряжск, а также Шилово – Касимов изменится время отправления и прибытия. Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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