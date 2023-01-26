С 1 февраля в Рязани начнётся приём заявлений в новую школу в Кальном

Приём заявлений в новую школу №76 начнётся с 1 февраля. Об этом сообщает Управление образования и молодёжной политики администрации Рязани.

Заявления могут подать родители, желающие перевести детей в 2022-23 учебном году, кроме учеников 9-11 классов, в новую школу №76 имени Н.Н. Чумаковой в микрорайоне Кальное на обучение с 4-й четверти.

Чтобы подать заявлений, нужно обратиться в школу №76 с паспортом и свидетельством о рождении ребёнка. По завершении 3-1 учебной четверти 2022-23 учебного года нужно предоставить личное дело учащегося.

Заявления будут принимать в центральном холле 1-го этажа школы по графику:

1 февраля (среда): 9.00-18.00;

далее – понедельник: 16.00-19.00, четверг: 8.30-12.00, суббота: 9.00-13.00.

Родителям учеников школ №№8, 9/31, 15, 36, 50, 59, 72, 73 для подачи заявления о приёме в школу №76 необходимо обратиться к администрации своих учреждений.

Заявления и документы от родителей, желающих перевести детей в 2023-2024 учебном году (кроме учащихся 11 классов) в школу №76 на обучение с 1 сентября 2023 года, будут принимать с 1 июня 2023 года.

Для подачи заявления и документов на обучение с 01.09.2023 года родителям следует обратиться в школу №76 с паспортом, свидетельством о рождении ребёнка и личным делом учащегося.

В школе №76 примут всех желающих обучаться в 1-х классах. Отличаться будут только сроки приёма заявлений в зависимости от закреплённой территории.

Более подробная информация о начале приёме на обучение в 1-х классах в рязанских школах на 2023-2024 учебный год будет размещена после 15 марта 2023 года.

Дополнительную консультацию можно получить по телефонам:

— 72-01-01 доб. 200, 207, 209 (приём на обучение в школе № 76);

— 72-01-00 доб. 601 (приём на работу).