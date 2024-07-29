С 1 августа увеличится пенсия у работающих рязанцев

1 августа Отделение Социального Фонда России по Рязанской области проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в 2023 году пенсионеров. Это коснется около 70 тысяч жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба Отделения СФР по Рязанской области.

Выплаты увеличат у получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы.Также будут увеличены пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена выплата, поступили средства, не учтенные ранее при её назначении.

Размер выплат у всех индивидуальный и зависит от заработной платы человека: чем она выше, тем больше будет увеличена пенсия. Максимальная прибавка составляет три пенсионных коэффициента.

Перерасчет размера пенсий производится автоматически, поэтому никаких заявлений пенсионерам подавать не нужно. Деньги будут перечислены в августе по стандартному графику.