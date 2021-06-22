Рюминская роща. История главного парка Рязани

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22 июня рязанские архитекторы сообщили, что на входе в ЦПКиО в Рязани сохранился модернистский ансамбль. Реконструировать входную группу будут с учётом исторических особенностей.

Между тем, история парка началась ещё в конце 18 века. Многие горожане называют это место Рюминской рощей, по имени владельцев усадьбы. Об этом для РИА «7 новостей» написал краевед Евгений данилин.

Основатели

Основателями нынешней Горрощи в Рязани считаются Гаврила Рюмин и его старший сын Николай. Гаврила Васильевич стал владельцем не обустроенных ещё земель с осиновыми, берёзовыми и дубовыми рощами в районе истока Лыбеди в конце XVIII века. И сразу же заказал план устройства плотины на этой реке. Для строительства каркаса земляной дамбы, водяной мельницы и моста было спилено большинство деревьев в купленных дубравах. Осиновая роща была затоплена, а оставшаяся дубовая и берёзовая стали именоваться в народе Большой и Маленькой.

Талантливый коммерсант отлично понимал, за что он платит и почему. Приобретал Гаврила Васильевич это место вовсе не для того, чтобы устроить здесь свою загородную резиденцию, как до сих пор полагают, почему-то, некоторые краеведы. Суть покупки была в ином: после возведения дамбы на Лыбеди и образования пруда Рюмин построил на купленной земле с чудесными рощами полотняную фабрику. Обширный водоём искусственного происхождения требовался, прежде всего, для вымачивания полуфабрикатов полотен, которые шли на изготовление парусов для военного флота. А все возведённые в Рюминской роще производственные объекты закладывались в крупных столичных банках под получение кредитов.

После смерти в 1827 году Гаврилы Рюмина владельцем пруда и рощ стал его сын Николай. Он приказал восполнить Большую рощу новыми деревьями, а на пруду по его желанию был устроен искусственный остров с беседкой, в миниатюре копирующий расположенный в Большой роще летний дворец. Вот что рассказывал о Николае Гавриловиче и его роще краевед Дмитрий Дмитриевич Солодовников: «Многие рязанские старожилы ещё хорошо помнят этого краснощёкого маленького старичка, который изредка наезжал из Петербурга в Рязань и так любил блеснуть своим гостеприимством. Какие гуляния устраивались у него в роще первого мая! Вся в цветах, с прудами, украшенными причудливыми мостиками, с великолепным дворцом-дачей, которая стояла залитая огнями блестящей иллюминации и фейерверков. До рассвета разносились из окон дворца звуки громких мазурок и томных вальсов. И долго после вспоминала рязанская молодёжь, как веселилась она в первый день светлого мая у тороватого Рюмина».

Международный праздник

Солодовников в своих воспоминаниях специально завуалировал информацию о том, что в Рюминской роще проводились первые маёвки. Потому что организаторами их и первыми «красными» в Рязани были представители партии социал-революционеров (эсеров), которые после устроенного ими мятежа в июле 1918 года стали для большевиков «вне закона». А Дмитрий Дмитриевич свои воспоминания записывал позднее. И упоминать об эсерах и первомайском празднике, который они устраивали, он никак не мог по причине личной безопасности.

Вообще же история празднования 1 Мая началась не у нас в России, как до сих пор считают некоторые не особо осведомлённые в истории люди, а в США. В американском городе Чикаго 1 мая 1886 года рабочие вышли на масштабную демонстрацию, требуя восьмичасового рабочего дня. Полиция приняла против них радикальные меры. И закончилось это массовыми потасовками. А 3 мая на заводе Сайруса Маккормика, который специализировался на выпуске сельскохозяйственных жаток, по бастующим открыли огонь на поражение. Несколько рабочих погибли, многие были ранены. На состоявшемся 4 мая митинге протеста в полицейских была брошена бомба. И они тут же открыли по толпе стрельбу. В результате этого трагического инцидента оказались убитыми 8 и ранеными 60 полицейских. Количество погибших и раненых рабочих не было определено, но это число было значительно больше. После этого сотни граждан были арестованы. Семерых рабочих-анархистов приговорили к смертной казни. А уже по прошествии трёх лет по предложению французского делегата на состоявшемся в Париже конгрессе второго Интернационала, было решено 1 мая проводить демонстрации в знак солидарности рабочих всего мира с пострадавшими трудящимися Чикаго. В результате этот международный праздник впервые провели 1 мая 1890 года во многих странах Европы и в США.

В России первомайский праздник отметили впервые в 1890 году. Было это в Варшаве (Польша тогда входила в состав Российской империи).

В 1891 году Первомай впервые отмечался в Санкт-Петербурге. Ещё через четыре года — в Москве. После чего праздник распространился по другим городам России и стал традиционным, несмотря на его официальный запрет со стороны царских властей. По сведениям краеведов клуба «Рязанское наследие», в нашем городе Первомайский праздник впервые отмечался в 1900 году.

После Октябрьской революции 1917 года первомайский праздник стал в России государственным. Именовался он сначала как «День Интернационала», а потом — «Международный день солидарности трудящихся». Традиционными стали проводимые 1 мая военные парады. 1 и 2 мая стали для советских граждан выходными днями. Шествия в честь Первомая не проводились только в годы Великой Отечественной войны. А в 1956 году 1 мая был проведён о военном параде и демонстрации трудящихся на Красной площади первый телерепортаж. С той поры телетрансляции стали традиционными. Последняя же официальная первомайская демонстрация состоялась в 1990 году. А ещё через два года Международный день солидарности трудящихся переименовали в Праздник Весны и Труда. В 2001 году согласно принятому 30 декабря Трудовому кодексу Российской Федерации 2 мая сделалось рабочим днём. А сам праздник Весны и Труда стал приходиться только на 1 мая.

Парковая эволюция

После революции 1917 года первомайские демонстрации в Рязани стали проходить в центре города. После гражданской войны следов от былой рюминской роскоши в роще их фамилии не осталось. Дворец сгорел ещё в 1902 году. И после этого хозяйственный народ разобрал на дрова причудливые беседки. И чуть позднее о цветниках напоминали только небольшие холмы, поросшие бурьяном. А от маленьких красивых прудов в роще со временем остались лишь обширные лужи с лягушками.

В начале 30-х годов на территории Большой рощи нашёл пристанище стадион «Рязсельмаш», подведомственный флагману тогдашней рязанской промышленности с одноимённым названием. Потом стадион переименовали в «Трактор». Это было первое в городе сооружение подобного рода. Кроме футбольного поля с деревянными трибунами, здесь имелись беговые дорожки с гаревым покрытием, баскетбольные и волейбольные площадки. А также место для популярной тогда игры в городки.

После окончания Великой Отечественной войны полные энтузиазма рязанцы принялись за работы по благоустройству города, растянувшиеся на несколько лет. Большая роща стала официально именоваться Центральным парком культуры и отдыха. В 1957 году был разработан план городского озеленительного строительства. И через некоторое время в ЦПКО появились скверы и цветочные клумбы. Отдыхающих стали радовать первые аттракционы, среди которых выделялось «чёртово колесо», позволяющее обозреть с высоты весь город. А любителям экстремальных развлечений особенно нравилась вышка для прыжков с парашютом.

Городское украшение

Аттракционы исчезли с территории ЦПКО вовсе не в период горбачевской «перестройки», как почему-то считают очень многие, а в 70-е годы, когда городом заправляла ещё Надежда Чумакова. С тех пор местное парковое хозяйство стало незаметно угасать. А некоторое возрождение его проявилось уже в нынешнем тысячелетии. Летом 2004 года гуляющие по Рюминской роще люди могли заметить энтузиастов, которые занимались продлением жизни реликтовых трёхсотлетних дубов. Обладавшие альпинистскими навыками молодые ребята очищали деревья от омертвевших тканей, дезинфицировали здоровые участки и заполняли пустоты специальной монтажной пеной. Благодаря этому реликтовые дубы существуют до сих пор. И хотя бывшая Рюминская роща не может сравниться со своим былым величием, она всё равно считается одним из украшений города. Тем более, что современное благоустройство её продолжается.