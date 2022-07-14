Рыбновские пожарные спасли мужчину, потерявшего сознание в колодце

В рыбновском районе сотрудники ПСЧ № 35 спасли потерявшего сознание в канализационном колодце мужчину, сообщает сайт ИД «Пресса».

Инцидент случился 9 июля. После вызова на место приехал расчёт № 2, но у пожарных не оказалось при себе специальных дыхательных аппаратов. Чтобы помочь лежавшему на дне без сознания человеку, на верёвке в колодец спустили баллоны с воздухом с приоткрытым вентилем. После этого мужчина начал приходить в сознание.

Когда приехал расчет № 1 спасатели подняли рыбновца из колодца и оказали первую помощь. Скорая отвезла пострадавшего в Рязань, после суток в ОКБ он вернулся домой.

Елена Новикова, жена пострадавшего, рассказала, что 20 лет колодец чистили самостоятельно. В этот раз Алексей потерял сознание на дне. Спасти мужчину попытался молодой парень, но, почувствовав, что теряет сознание, еле успел выбраться наружу сам.

В 2021 году в Рыбном при подобных обстоятельствах погибли 3 человека.