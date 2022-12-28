Рыбинский маньяк получил пожизненный срок

Суд признал жителя Ярославской области Виталия Молчанова виновным в покушении на изнасилование, совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух малолетних и их убийстве. Подробности сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Мужчина жил в Рыбинске с сожительницей и двумя её дочерьми. Ночью 15 сентября 2020 года Молчанов, оставшись с девочками один, попытался изнасиловать одну их них, в отношении другой совершил насильственные действия сексуального характера. После этого педофил убил девочек.

По данным СК, мужчина имеет судимость за совершение особо тяжких преступлений. Экспертиза признала убийцу вменяемым.

В качестве наказания Молчанов получил пожизненный срок.

В СМИ Молчанова назвали рыбинским маньяком. Он убил сестёр 8 и 13 лет. После убийства девочек расчленили.

С матерью девочек Молчанов познакомился по переписке, она знало о судимостях мужчины, но всё равно переехала к нему из Омска.