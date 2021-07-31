Рязанского производителя творога оштрафовали на 300 000 рублей

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Рязанского производителя молочной продукции оштрафовали на 300 000 рублей. Все из-за некачественного творога, который поставляли в медучреждения региона. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.

В марте специалисты ведомства взяли пробы 9%-го творога, что поставляли в противотуберкулезный диспансер и психиатрическую больницу имени Баженова. Оказалось, что в продукции есть растительные масла и жиры, которые не были заявлены в составе. Это свидетельствует о нарушении требований технических регламентов «О безопасности молока и молочной продукции».

В отношении ООО «ОптТорг» возбудили административное дело. Арбитражный суд выписал организации штраф размером 300 000 рублей, а управление Россельхознадзора предписало прекратить действие декларации о соответствии на выпуск творога.