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Суббота, 31 июля, 2021
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Рязанского производителя творога оштрафовали на 300 000 рублей

Елена Лобанова
Рязанского производителя творога оштрафовали на 300 000 рублей
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Рязанского производителя молочной продукции оштрафовали на 300 000 рублей. Все из-за некачественного творога, который поставляли в медучреждения региона. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора. 

В марте специалисты ведомства взяли пробы 9%-го творога, что поставляли в противотуберкулезный диспансер и психиатрическую больницу имени Баженова. Оказалось, что в продукции есть растительные масла и жиры, которые не были заявлены в составе. Это свидетельствует о нарушении требований технических регламентов «О безопасности молока и молочной продукции». 

В отношении ООО «ОптТорг» возбудили административное дело. Арбитражный суд выписал организации штраф размером 300 000 рублей, а управление Россельхознадзора предписало прекратить действие декларации о соответствии на выпуск творога.

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