Рязанское предприятие оштрафовали за незаконную добычу недр

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В Рязанской области предприятие оштрафовали за незаконную добычу недр, сообщает пресс-служба регионального министерства природопользования.

К административной ответственности ООО «Питэр Пит» привлекли ещё в декабре 2020 года. Организация самовольно добывала недры под Рязанью. Компания обжаловала постановление в суде, арбитражный суд оставил постановление министерства природопользования без изменений.

Постановления вступили в силу, теперь организации предстоит выплатить штраф. Его размер — 800 тыс. руб.