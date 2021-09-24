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Пятница, 24 сентября, 2021
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Рязанское отделение ПАО Сбербанк аккредитовало 2-ую очередь ЖК «Метропарк» «Северной компании»

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Рязанское отделение ПАО Сбербанк аккредитовало 2-ую очередь ЖК «Метропарк» «Северной компании»

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Рязанское отделение ПАО Сбербанк аккредитовало 2-ую очередь ЖК «Метропарк» ведущего застройщика г. Рязань – Северная Компания.

ЖК «Метропарк» — огромная благоустроенная территория с собственным парком и набережной. Это променад в 1000 метров для прогулок и отдыха. Обильное озеленение, прогулочные аллеи, детские игровые и развивающие комплексы, спортивная площадка –специально созданы для жителей всех возрастов. Здесь всем будет комфортно и каждый найдет занятие по душе.

Многообразие планировок 2-ой очереди ЖК Метропарк позволяет подобрать для себя желанную квартиру.

Входные группы и подъезды спроектированы по авторскому дизайну: натуральный керамогранит, фактурная штукатурка, интерьерное освещение – все это создает неповторимую атмосферу домашнего уюта и подчеркнет статус жителя.

Напоминаем, что ипотека на покупку квартиры по ипотеке Сбербанка доступна по привлекательной ставке 5% для семей с детьми в которых хотя бы один ребёнок рожден после 01.01.2018 г.

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