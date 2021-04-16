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Пятница, 16 апреля, 2021
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Рязанское кафе оштрафовали на 3,2 миллиона рублей

7info
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В Рязани прокуратура Железнодорожного района провела проверку и выявила факт торговли спиртным без лицензии, сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области. 

Нарушение допустило кафе, находящееся на первом этаже пятиэтажного жилого дома. 

– На момент проверки лицензия на осуществление деятельности по розничной продаже алкогольной продукции организацией не представлена, – говорится в сообщении прокуратуры.

Выяснилось, что юрлицо не имело лицензии на торговлю спиртным и даже не обращалось за ней. Кроме того, в кафе продавали алкоголь без сопроводительных документов. 

Прокуратура района вынесла два постановления о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении юридического лица по ч.3 ст. 14.17 и ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ. После их рассмотрения, Арбитражный суд Рязанской области принял решение оштрафовать нарушителя на 3,2 миллиона рублей. 

Решение вступило в законную силу. 

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