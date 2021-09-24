Рязанским школьникам расскажут про искусственный интеллект

В Рязанской области в рамках Всероссийского проекта «Урок цифры» для учащихся проведут занятия по теме «Искусственный интеллект в образовании», сообщают на сайте правительства региона.

«Урок цифры» пройдёт с 27 сентября по 10 октября для школьников 1-11 классов. Ребят познакомят с понятием искусственного интеллекта, расскажут о принципах его работы и примении в различных профессиях.

Занятия организует Минпросвещения РФ, Минсвязи РФ, некоммерческая организация «Цифровая экономика» и благотворительный фонд «Вклад в будущее».

Отмечается, что проект направлен на развитие у школьников навыков работы в сфере информационных технологий.