Рязанским работодателям напомнили о санкциях за нарушение правил вакцинации

В Рязанской области введена обязательная вакцинация для работников ряда отраслей. Региональная опергруппа напоминает, какие санкции грозят организациям, нарушивших правила вакцинации.

Работодателям, в чьих организациях не будет вакцинировано 80% сотрудников к 1 ноября первым компонентом вакцины и к 1 декабря — вторым, грозит административная ответственность. Санкции за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства могут предусматривать меры вплоть до приостановки деятельности организации. Срок — до 90 суток.

В опергруппе напомнили, что что вакцинация от коронавирусной инфекции проводится без анализов на антитела. Вакцинацию переболевших и ревакцинацию можно проводить любой вакциной, зарегистрированной на территории России.

Вакцинацию необходимо раз в полгода. Тем, кто переболел COVID-19 вакцинироваться необходимо через 6 месяцев после перенесённого заболевания.