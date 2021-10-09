Рязанским клирикам вручили медали святителя Василия

Иерей Павел Коньков и иерей Василий Чигасов удостоены медалей святителя Василия III степени. Медали рязанским клирикам вручил митрополит Марк 8 октября.
В день награждения иерей Коньков отмечал своё 35-летие. Он является настоятелем храма храма иконы Божией Матери «Всецарица», активно участвует в телепередачах, выступает на радио, руководит молодёжным отделом рязанской епархии.
Василий Чигасов отметил 2 октября 10-летие иерейской хиротоники. Отец Василий является настоятелем храма великомученика Георгия Победоносца в поселке Приокском