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Суббота, 9 октября, 2021
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Рязанским клирикам вручили медали святителя Василия

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Рязанским клирикам вручили медали святителя Василия

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Иерей Павел Коньков и иерей Василий Чигасов удостоены медалей святителя Василия III степени. Медали рязанским клирикам вручил митрополит Марк 8 октября.

В день награждения иерей Коньков отмечал своё 35-летие. Он является настоятелем храма храма иконы Божией Матери «Всецарица», активно участвует в телепередачах, выступает на радио, руководит молодёжным отделом рязанской епархии.

Василий Чигасов отметил 2 октября 10-летие иерейской хиротоники. Отец Василий является настоятелем храма великомученика Георгия Победоносца в поселке Приокском

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