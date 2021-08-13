Рязанский врач ответила на главные вопросы о последствиях вакцинации от COVID-19

Заведующая отделением медицинской профилактики Рязанского кардиодиспансера Ирина Григорьева ответила на главные вопросы рязанцев о последствиях прививки от COVID-19. Ее слова приводит региональное министерство здравоохранения.
Специалист напомнила, что не стоит бояться прививок от коронавируса. Многие опасаются реакции на вакцину, однако у каждого человека она индивидуальна.
Врач кардиодиспансера напомнила, что в случае высокой температуры можно принять жаропонижающее. При этом Ирина Григорьева отметила, что после прививки человек может заболеть.