Рязанский врач ответила на главные вопросы о последствиях вакцинации от COVID-19

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Заведующая отделением медицинской профилактики Рязанского кардиодиспансера Ирина Григорьева ответила на главные вопросы рязанцев о последствиях прививки от COVID-19. Ее слова приводит региональное министерство здравоохранения.

Специалист напомнила, что не стоит бояться прививок от коронавируса. Многие опасаются реакции на вакцину, однако у каждого человека она индивидуальна.

— Большинство людей переносят ее без каких-либо проявлений. У некоторых немного повышается температура, появляется слабость, боли в мышцах и суставах, першение в горле. Но все это проходит через 1-2 дня, — рассказала Григорьева.

Врач кардиодиспансера напомнила, что в случае высокой температуры можно принять жаропонижающее. При этом Ирина Григорьева отметила, что после прививки человек может заболеть.