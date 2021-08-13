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Рязанский врач ответила на главные вопросы о последствиях вакцинации от COVID-19

Елена Лобанова
Рязанский врач ответила на главные вопросы о последствиях вакцинации от COVID-19
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Заведующая отделением медицинской профилактики Рязанского кардиодиспансера Ирина Григорьева ответила на главные вопросы рязанцев о последствиях прививки от COVID-19. Ее слова приводит региональное министерство здравоохранения. 

Специалист напомнила, что не стоит бояться прививок от коронавируса. Многие опасаются реакции на вакцину, однако у каждого человека она индивидуальна. 

— Большинство людей переносят ее без каких-либо проявлений. У некоторых немного повышается температура, появляется слабость, боли в мышцах и суставах, першение в горле. Но все это проходит через 1-2 дня, — рассказала Григорьева. 

Врач кардиодиспансера напомнила, что в случае высокой температуры можно принять жаропонижающее. При этом Ирина Григорьева отметила, что после прививки человек может заболеть. 

— И болезнь может быть простым совпадением. Например, обычная ОРВИ. После – не значит вследствие. Нужно отслеживать динамику своего состояния. Если есть тенденция к ухудшению, то ждать не следует и надо вызвать доктора, — заключила врач.

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