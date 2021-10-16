Рязанский учёный не может положить жену в стационар из-за отсутствия мест

Кандидат технических наук, учёный, изобретатель из Рязани Сергей Орлов сообщил в твитере, что не может положить жену с температурой в стационар.
По его словам, у женщины уже 15 дней держится температура 38,5, оба лёгких поражены на 30%.
Сам 69-летний мужчина также болеет, собирается делать КТ. Температура у него — 39 градусов.
Температура у меня 39. Завтра поеду сдавать КТ.— Сергей Орлов (@OsiOsilab) October 15, 2021
Завтра обязан положить супругу в стационар.( у неё 15 дней 38,5. поражены 30% и 30%).
Дома может не выжить. Скорая брать отказывается — нет мест.
Если что, не поминайте лихом.