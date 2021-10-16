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Суббота, 16 октября, 2021
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Рязанский учёный не может положить жену в стационар из-за отсутствия мест

7info
вакцинация

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Кандидат технических наук, учёный, изобретатель из Рязани Сергей Орлов сообщил в твитере, что не может положить жену с температурой в стационар.

По его словам, у женщины уже 15 дней держится температура 38,5, оба лёгких поражены на 30%.

— Дома может не выжить. Скорая брать отказывается — нет мест. Если что, не поминайте лихом, — написал Орлов.

Сам 69-летний мужчина также болеет, собирается делать КТ. Температура у него — 39 градусов.

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