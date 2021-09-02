Рязанский священник Сергий Муравьёв умер от коронавируса в 45 лет

В среду, 1 сентября, скончался клирик Рязанской епархии иерей Сергий Муравьёв. Об этом сообщил сайт епархии.

Священник умер в возрасте 45 лет в реанимации, куда попал с коронавирусом.

Иерей Сергий родился 17 ноября 1975 года в Ашхабаде. Школу и училище закончил в посёлке Ермишь Рязанской области, служил в армии по контракту. В 1997 начал помогать храму Рождества Христова в селе Савватьма, в 2001 закончил духовное училище в Рязани. 12 сентября 1999 года рукоположён в диакона, 25 декабря — в иерея. С января 2000 года нёс послушание настоятеля Вознесенского храма в посёлке Пителино, с 2005 был настоятелем Преображенского храма села Заборово. С июля 2020 — настоятель храма в селе Дубровичи.

У священника остались двое детей.

РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойного.