Рязанский школьник задал вопрос Председателю Банка России

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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина провела онлайн-урок для российских школьников. Занятие было приурочено к старту основного тура Всероссийской олимпиады «Юный предприниматель и финансовая грамотность». Глава мегарегулятора рассказала, как Банк России управляет уровнем инфляции, как кризис может стать не только проблемой, но и временем для новых возможностей, на что стоит обратить внимание при инвестировании, а также о важности финансовой грамотности для современного человека.

Свои вопросы Председателю Банка России смогли напрямую задать школьники из пяти регионов, которые в минувшую весеннюю сессию наиболее активно принимали участие в онлайн-уроках Банка России по финансовой грамотности. В их числе – и ученик рязанского лицея №4 Виктор Кузнецов. Он представил волонтерский проект «ФинТолк» в социальной сети TikTok и спросил от лица своих подписчиков, как лучше поступать: копить на желаемое, рискуя, что товар подорожает, или брать кредит.

Отвечая на вопрос, Председатель Банка России отметила, что копить или брать кредит – каждый решает по-своему. По ее мнению, копить на свои цели лучше, чем жить не по средствам. Во-первых, в таком случае финансы устойчивее, и можно себя чувствовать увереннее в любой ситуации. Во-вторых, это дисциплинирует, считает Эльвира Набиуллина. При этом она рассказала о том, в каких случаях разумно воспользоваться кредитами. К примеру, кредит на образование можно рассматривать как инвестицию в себя; в кредит также можно приобретать жилье или использовать заемные средства для развития бизнеса. Но важно, чтобы человек четко понимал свою финансовую цель и то, из каких доходов он будет возвращать долг.

Всероссийская олимпиада «Юный предприниматель и финансовая грамотность» проходит на образовательной платформе Учи.ру. Все желающие могут проверить свои знания до 17 мая. Участники решают задачи, приближенные к реальным бизнес-проблемам, учатся сравнивать различные финансовые продукты и распознавать мошенников. Присоединиться к прохождению заданий олимпиады можно по ссылке или в личных кабинетах пользователей на онлайн-платформе Учи.ру.