Рязанский русский народный хор выступил в Московской консерватории

21 сентября в Большом зале Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского состоялся праздничный концерт, приуроченный к 125-летию со дня рождения композитора Анатолия Новикова. В программе приняли участие Дважды Краснознамённый академический ансамбль песни и пляски Российской Армии им. А. В. Александрова, Рязанский государственный академический русский народный хор им. Е. Попова, заслуженная артистка России Агунда Кулаева (меццо-сопрано), заслуженный артист Республики Северная Осетия-Алания Алексей Татаринцев (тенор) и другие.

Композитор Анатолий Новиков является одним из крупнейших мастеров советской массовой песни. «Смуглянка», «Эх, дороги»… Эти мелодии знают представители разных поколений, порой не задумываясь об авторстве, — критерий, определяющий настоящее народное достояние. В творчестве Анатолия Новикова удачно переплелись две линии музыкального искусства: русская песня, услышанная им в родном Скопище, и отличная профессиональная выправка, полученная в годы обучения в Московской консерватории.

Сегодня большую работу по сохранению и приумножению памяти композитора занимается его правнук Григорий Петушков, который выступил генеральным продюсером проекта.

— Анатолий Григорьевич всегда очень трепетно относится к выбору исполнителя. Именно поэтому у нас в концерте выступают одни из его любимых коллективов: Ансамбль песни и пляски имени Александрова и Рязанский хор. И, конечно же, украшением концерта будут сегодняшние ведущие артисты, — пояснил Г. Петушков.

Сопродюсерами концерта выступили также известный российский писатель, земляк композитора Захар Прилепин и генеральный директор Благотворительного фонда поддержки музыкального искусства «Фонд Елены Образцовой» Наталья Игнатенко.

Свой вклад в проект внесла и Рязанская филармония. Благодаря работе концертной организации, в центральном фойе ЗК были представлена экспозиция «Талант выдающийся, крупный», посвящённая жизненному и творческому пути А. Новикова. Выставка объединила в одной коллекции ценные документы и фотографии из семейного архива Г. Петушкова, из собраний заслуженного работника культуры России Тамары Урановой, Рязанской областной универсальной научной библиотеки им. Горького и Рязанской филармонии.

Почётными гостями концерта стали министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов, начальник управления культуры и туризма города Скопина Марина Рейнская, директор Рязанской филармонии Елена Буняшина и её заместитель Мария Зорко.

В концерте прозвучали и известные шлягеры, и фрагменты из музыки к спектаклям и кантатно-ораториальных жанров. Особое место в программе заняли песни, написанные А. Новиков в годы сотрудничества с Рязанским народным хором. Это «В день рожденья» в исполнении заслуженного артиста России, артиста ГАРНХ Владимира Ивашкина, «Рязань моя — краса моя», «Пропел гудок заводской», «Приходите свататься».

Запись Гала-концерта покажет телеканал «Россия К» 30 октября, — в день рождения композитора.