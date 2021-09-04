Рязанский регоператор «Эко-Пронск» будет вывозить весь мусор

Региональный оператор «Эко-Пронск» обязался вывозить с помоек весь мусор, включая отходы от ремонта, растительные отходы. Об этом во время заседания в правительстве области заявил руководитель компании Валерий Матюхин.
По закону оператор вывозит твёрдые бытовые отходы. К ним не относится строительный мусор, спиленные ветки, старые колеса.
Матюхин отметил, что в этом вопросе компания будет опираться на поддержку региональных министерств.
Губернатор Николай Любимов назвал это решение серьёзным. По его мнению, ситуация с вывозом мусора в Рязани и области должна в ближайшее время улучшиться.