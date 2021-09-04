8.4 C
Рязань
Суббота, 4 сентября, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбществоОрганы власти

Рязанский регоператор «Эко-Пронск» будет вывозить весь мусор

7info
Рязанский регоператор «Эко-Пронск» будет вывозить весь мусор

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Региональный оператор «Эко-Пронск» обязался вывозить с помоек весь мусор, включая отходы от ремонта, растительные отходы. Об этом во время заседания в правительстве области заявил руководитель компании Валерий Матюхин.

По закону оператор вывозит твёрдые бытовые отходы. К ним не относится строительный мусор, спиленные ветки, старые колеса.

— ООО «Эко-Пронск», осознавая всю серьезность стоящей перед нами проблемы, … берет на себя обязательства по организации на территории региона транспортирования всех отходов, в том числе отходы от ремонта, проводимого гражданами, растительные отходы, — приводит слова Матюхина пресс-служба правительства Рязанской области.

Матюхин отметил, что в этом вопросе компания будет опираться на поддержку региональных министерств.

Губернатор Николай Любимов назвал это решение серьёзным. По его мнению, ситуация с вывозом мусора в Рязани и области должна в ближайшее время улучшиться.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,523ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]