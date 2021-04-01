Рязанский Минтранс назвал сервис заказа такси, в котором выявили больше всего нарушений

В марте работники Минтранса Рязанской области вместе с полицейскими провели в Рязани 8 рейдов для проверки работы такси, сообщает сайт ведомства.

Проверяющие выявили нарушения перевозки пассажиров и багажа легковым такси, на виновных составили протоколы.

Девять таксистов работали без разрешения на предпринимательскую деятельность. Два автомобиля, как «предмет административного правонарушения», изъяли и поместили на штрафстоянку.

За отсутствие опознавательных знаков или фонаря «такси» наказаны 11 водителей.

Больше всего нарушений – одиннадцать – зафиксировали в сервисе заказа «Яндекс.Такси».