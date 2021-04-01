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Суббота, 3 апреля, 2021
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Рязанский Минтранс назвал сервис заказа такси, в котором выявили больше всего нарушений

7info

В марте работники Минтранса Рязанской области вместе с полицейскими провели в Рязани 8 рейдов для проверки работы такси, сообщает сайт ведомства. 

Проверяющие выявили нарушения перевозки пассажиров и багажа легковым такси, на виновных составили протоколы. 

Девять таксистов работали без разрешения на предпринимательскую деятельность. Два автомобиля, как «предмет административного правонарушения», изъяли и поместили на штрафстоянку.

За отсутствие опознавательных знаков или фонаря «такси» наказаны 11 водителей. 

Больше всего нарушений – одиннадцать – зафиксировали в сервисе заказа «Яндекс.Такси».

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