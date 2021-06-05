Рязанский Лесопарк продолжат благоустраивать в 2022 году

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Подведены итоги рейтингового голосования за объекты, которые необходимо благоустроить в 2022 году. Протокол голосования опубликованы на сайте 62.gorodsreda.ru.

Напомним, рязанцы участвовали в рейтинговом голосовании с 26 апреля по 31 мая. В Советском районе для благоустройства было определено несколько зон. В них в том числе входили Нижний городской парк, бульвар на улице Есенина, Лыбедский бульвар, Лесопарк.

В большинстве своём рязанцев проголосовали за Лесопарк. За него отдано 7136 голосов. Работы, которые проведут в Лесопарке в 2022 году в рамках проекта «Комфортная городская среда» обсудят с общественностью.

Напомним, благоустройство Лесопарка началось в 2018 году. Тогда там удалось привести в порядок зону от Торгового городка до моста.