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Суббота, 5 июня, 2021
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Рязанский Лесопарк продолжат благоустраивать в 2022 году

7info7
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Подведены итоги рейтингового голосования за объекты, которые необходимо благоустроить в 2022 году. Протокол голосования опубликованы на сайте 62.gorodsreda.ru.

Напомним, рязанцы участвовали в рейтинговом голосовании с 26 апреля по 31 мая. В Советском районе для благоустройства было определено несколько зон. В них в том числе входили Нижний городской парк, бульвар на улице Есенина, Лыбедский бульвар, Лесопарк.

В большинстве своём рязанцев проголосовали за Лесопарк. За него отдано 7136 голосов. Работы, которые проведут в Лесопарке в 2022 году в рамках проекта «Комфортная городская среда» обсудят с общественностью.

Напомним, благоустройство Лесопарка началось в 2018 году. Тогда там удалось привести в порядок зону от Торгового городка до моста.

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