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Пятница, 30 июля, 2021
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Рязанский избирком зарегистрировал кандидатов от нескольких партий

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Рязанский избирком зарегистрировал кандидатов от нескольких партий
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В пятницу, 30 июля, состоялось заседание Избирательной комиссии Рязанской области. На нём зарегистрировали кандидатов на выборы в Госдуму:

Хубезова Дмитрия Анатольевича (Единая Россия, одномандатный избирательный округ № 157);

Аверина Александра Алексеевича (Справедливая Россия — За Правду, одномандатный избирательный округ № 156);

Красова Андрея Леонидовича (Единая Россия, одномандатный избирательный округ № 156);

Парсентьева Григория Александровича (Справедливая Россия — За Правду, одномандатный избирательный округ № 157);

Мосейчука Александра Валерьевича («ЗЕЛЁНЫЕ», одномандатный избирательный округ № 157);

Фирстова Алексея Валерьевича («ЗЕЛЁНЫЕ», одномандатный избирательный округ № 156);

Рубину Наталью Владимировну (ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ, одномандатный избирательный округ № 157);

Воронина Павла Юрьевича (ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ, одномандатный избирательный округ № 156);

Любимова Андрея Вячеславовича («ЯБЛОКО», одномандатный избирательный округ № 156).

Зарегистрирован уполномоченный представитель по финансовым вопросам и дано разрешение на открытие специального избирательного счета региональному отделению ЛДПР.

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