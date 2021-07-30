Рязанский избирком зарегистрировал кандидатов от нескольких партий

В пятницу, 30 июля, состоялось заседание Избирательной комиссии Рязанской области. На нём зарегистрировали кандидатов на выборы в Госдуму:
Хубезова Дмитрия Анатольевича (Единая Россия, одномандатный избирательный округ № 157);
Аверина Александра Алексеевича (Справедливая Россия — За Правду, одномандатный избирательный округ № 156);
Красова Андрея Леонидовича (Единая Россия, одномандатный избирательный округ № 156);
Парсентьева Григория Александровича (Справедливая Россия — За Правду, одномандатный избирательный округ № 157);
Мосейчука Александра Валерьевича («ЗЕЛЁНЫЕ», одномандатный избирательный округ № 157);
Фирстова Алексея Валерьевича («ЗЕЛЁНЫЕ», одномандатный избирательный округ № 156);
Рубину Наталью Владимировну (ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ, одномандатный избирательный округ № 157);
Воронина Павла Юрьевича (ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ, одномандатный избирательный округ № 156);
Любимова Андрея Вячеславовича («ЯБЛОКО», одномандатный избирательный округ № 156).
Зарегистрирован уполномоченный представитель по финансовым вопросам и дано разрешение на открытие специального избирательного счета региональному отделению ЛДПР.