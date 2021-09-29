Рязанский губернатор встретился с гендиректором Российского экспортного центра

В рамках рабочей поездки в Республику Казахстан губернатор Рязанской области Николай Любимов 29 сентября встретился с гендиректором Российского экспортного центра Вероникой Никишиной.
Рабочая встреча прошла на территории шоу-рума Рязанской облати. Во встрече приняли участие генеральный директор АО «Корпорация развития Рязанской области» Артем Никитин и представители предприятий региона, презентующих в шоу-руме свою продукцию.
В ходе рабочей встречи губернатор и гендиректор РЭЦ обсудили первые результаты и перспективы работы шоу-рума Рязанской области в Казахстане, вопросы взаимодействия в продвижении продукции региона на зарубежные рынки, использования ресурсов и инфраструктуры зарубежной сети представительств РЭЦ для проведения деловых миссий и специализированных мероприятий.
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