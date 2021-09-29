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Среда, 29 сентября, 2021
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Рязанский губернатор встретился с гендиректором Российского экспортного центра

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Рязанский губернатор встретился с гендиректором Российского экспортного центра

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В рамках рабочей поездки в Республику Казахстан губернатор Рязанской области Николай Любимов 29 сентября встретился с гендиректором Российского экспортного центра Вероникой Никишиной.

Рабочая встреча прошла на территории шоу-рума Рязанской облати. Во встрече приняли участие генеральный директор АО «Корпорация развития Рязанской области» Артем Никитин и представители предприятий региона, презентующих в шоу-руме свою продукцию.

В ходе рабочей встречи губернатор и гендиректор РЭЦ обсудили первые результаты и перспективы работы шоу-рума Рязанской области в Казахстане, вопросы взаимодействия в продвижении продукции региона на зарубежные рынки, использования ресурсов и инфраструктуры зарубежной сети представительств РЭЦ для проведения деловых миссий и специализированных мероприятий.

Совместно с Российским экспортным центром мы стараемся сделать более эффективной нашу работу по поддержке предприятий в развитии экспорта, — сказал глава региона. — На этой встрече мы обсудили предложения о том, в каких направлениях сотрудничества Рязанский регион можем стать пилотным. В самое ближайшее время вместе с РЭЦ мы будем работать над созданием следующего регионального шоу-рума, уже в Узбекистане. Кроме того, есть намерения укреплять взаимодействие со странами Африки.

Рязанский шоу-рум в Казахстане, — это не разовая акция, — отметила Вероника Никишина. — Это абсолютно уникальный инструмент для того, чтобы продвигать продукцию на экспорт. Шоу-рум дает возможность потенциальным покупателям получить максимально полное представление о  рязанской продукции, задать вопросы представителям компаний, это очень важно.  Конечно, тот энтузиазм, который есть у наших коллег из Рязанской области, и та энергичная позиция по поиску в Казахстане потенциальных покупателей продукции региона, считаю, обречены на успех». По словам Вероники Никишиной, Российский экспортный центр со своей стороны, имея в Республике представительство, готов на постоянной основе содействовать установлению контактов производителей и покупателей, предлагать необходимые меры финансовой поддержки, другие инструменты, которые позволят максимально выгодно реализовать интересы обеих сторон.

  • Рязанский губернатор встретился с гендиректором Российского экспортного центра
  • Рязанский губернатор встретился с гендиректором Российского экспортного центра
  • Рязанский губернатор встретился с гендиректором Российского экспортного центра

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