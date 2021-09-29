Рязанский губернатор встретился с гендиректором Российского экспортного центра

Рязанский шоу-рум в Казахстане, — это не разовая акция, — отметила Вероника Никишина. — Это абсолютно уникальный инструмент для того, чтобы продвигать продукцию на экспорт. Шоу-рум дает возможность потенциальным покупателям получить максимально полное представление о рязанской продукции, задать вопросы представителям компаний, это очень важно. Конечно, тот энтузиазм, который есть у наших коллег из Рязанской области, и та энергичная позиция по поиску в Казахстане потенциальных покупателей продукции региона, считаю, обречены на успех». По словам Вероники Никишиной, Российский экспортный центр со своей стороны, имея в Республике представительство, готов на постоянной основе содействовать установлению контактов производителей и покупателей, предлагать необходимые меры финансовой поддержки, другие инструменты, которые позволят максимально выгодно реализовать интересы обеих сторон.