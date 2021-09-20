Рязанских предпринимателей пригласили принять участие во Всероссийском конкурсе «Лучший социальный проект года»

В сентябре 2021 года стартовал Всероссийский конкурс проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года», который реализуется Российским государственным социальным университетом при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации с 2015 года и является одним из флагманских проектов президентской платформы АНО «Россия – страна возможностей».

В рамках проведения Конкурса планируется определить лучшие проекты по 8 номинациям в следующих сферах деятельности:

поддержка и реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья;

социальное обслуживание;

дополнительное образование и воспитание детей;

культурно-просветительская деятельность;

здоровый образ жизни, физическая культура и спорт;

социальный туризм;

разработка технических средств реабилитации и IT технологий, направленные на решение социальных проблем общества;

обеспечение занятости, вовлечение в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении.

Конкурс включает в себя двухэтапный отбор проектов: первый — региональный этап, второй — федеральный. Все проекты регистрируются на федеральном информационном ресурсе и отслеживаются оргкомитетом конкурса. Экспертная оценка также осуществляется на единой платформе – дистанционно и независимо.

Более подробную информацию можно получить на официальном интернет – ресурсе Конкурса https://konkurs.sprgsu.ru/index.php/ru/

Прием заявок на участие в региональном этапе Конкурса будет осуществляться до 15 ноября 2021 года.

Региональным куратором Конкурса выступает АНО «Центр бизнеса Рязанской области».

Приглашаем субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих проекты в сфере социального предпринимательства, а также деятельность которых направлена на решение социальных проблем общества, принять участие в Конкурсе!

Ежегодно главными партнерами Конкурса выступают Министерство экономического развития РФ, Совет Федерации РФ, АНО «Россия – страна возможностей», Фонд «Наше будущее», Агентство стратегических инициатив, Общественная палата РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Росконгресс, ПАО Ростелеком, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), и др. Стратегические партнеры Конкурса учреждают специальные номинации для финалистов регионального этапа Конкурса.

Контактное лицо от АНО «Центр бизнеса Рязанской области»: Кривцова Наталья Викторовна, телефон: 8 (4912) 97-17-00.