Рязанские врачи провели сложную операцию на кишечнике новорожденного мальчика

Рязанские врачи провели в детской ОКБ сложную операцию на кишечнике новорожденного мальчика. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Диагноз «артрезия» — недоразвитость кишечника, которую диагностируют сразу после рождения ребенка. В этом случае у врачей есть несколько часов для исправления врожденной патологии.
Заведующий хирургическим отделением детской ОКБ Олег Ларькин рассказал, что в этом случае хирургическое лечение проводят в два этапа. Сначала ребенку нужно установить стому — отверстие, которое создают хирурги для выведения продуктов жизнедеятельности.
При этом заведующий отделением отметил, что вероятность благополучного исхода повышает лапароскопическое оборудование. Врачи детской ОКБ проводят вмешательство через небольшие проколы. Это упрощает период выхаживания человека.
Такое хирургическое лечение в нашей области было проведено впервые, всего же в регионе фиксируют 2-3 подобных клинических случая в год.