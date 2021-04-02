7.2 C
Рязань
Суббота, 3 апреля, 2021
На главнуюНовости РязаниНовости медицины
Новости РязаниНовости медициныТоп новость

Рязанские врачи провели сложную операцию на кишечнике новорожденного мальчика

Елена Лобанова

Рязанские врачи провели в детской ОКБ сложную операцию на кишечнике новорожденного мальчика. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава. 

Диагноз «артрезия» — недоразвитость кишечника, которую диагностируют сразу после рождения ребенка. В этом случае у врачей есть несколько часов для исправления врожденной патологии. 

Заведующий хирургическим отделением детской ОКБ Олег Ларькин рассказал, что в этом случае хирургическое лечение проводят в два этапа. Сначала ребенку нужно установить стому — отверстие, которое создают хирурги для выведения продуктов жизнедеятельности. 

— Проктопластику мы выполнили спустя пять месяцев, когда организм пациента была готов. Так, врачи зафиксировали недоразвитую часть прямой кишки в анатомически правильном положении. Если послеоперационный период пройдет благополучно, то мы закроем стому. После этого функции желудочно-кишечного тракта ребенка смогут полностью восстановиться, — рассказал Ларькин. 

При этом заведующий отделением отметил, что вероятность благополучного исхода повышает лапароскопическое оборудование. Врачи детской ОКБ проводят вмешательство через небольшие проколы. Это упрощает период выхаживания человека.   

Такое хирургическое лечение в нашей области было проведено впервые, всего же в регионе фиксируют 2-3 подобных клинических случая в год. 

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнёров

Читайте также

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,538ЧитателиЧитать

Последние новости

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: info@7info.ru