Рязанские врачи провели сложную операцию на кишечнике новорожденного мальчика

Рязанские врачи провели в детской ОКБ сложную операцию на кишечнике новорожденного мальчика. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Диагноз «артрезия» — недоразвитость кишечника, которую диагностируют сразу после рождения ребенка. В этом случае у врачей есть несколько часов для исправления врожденной патологии.

Заведующий хирургическим отделением детской ОКБ Олег Ларькин рассказал, что в этом случае хирургическое лечение проводят в два этапа. Сначала ребенку нужно установить стому — отверстие, которое создают хирурги для выведения продуктов жизнедеятельности.

— Проктопластику мы выполнили спустя пять месяцев, когда организм пациента была готов. Так, врачи зафиксировали недоразвитую часть прямой кишки в анатомически правильном положении. Если послеоперационный период пройдет благополучно, то мы закроем стому. После этого функции желудочно-кишечного тракта ребенка смогут полностью восстановиться, — рассказал Ларькин.

При этом заведующий отделением отметил, что вероятность благополучного исхода повышает лапароскопическое оборудование. Врачи детской ОКБ проводят вмешательство через небольшие проколы. Это упрощает период выхаживания человека.

Такое хирургическое лечение в нашей области было проведено впервые, всего же в регионе фиксируют 2-3 подобных клинических случая в год.