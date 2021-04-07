Рязанские ТОСы будут взаимодействовать с некоммерческими организациями

6 апреля на базе ресурсного центра ДОМ ТОС состоялась встреча, посвященная знакомству с направлениями общественной и социальной деятельности ТОС и ряда социально ориентированных НКО. Об этом сообщает персс-служба администарции города.

Участниками стали представители управления общественных отношений администрации Рязани, руководители ряда социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), председатели комитетов территориального общественного самоуправления.

Руководители социально ориентированных некоммерческих организаций представили свою деятельность, рассказали о достижениях и планируемых к реализации проектах. Во взаимодействии с рязанскими ТОС информация о различных видах помощи со стороны СОНКО будет доводиться до жителей города Рязани.

Совместная работа дает возможность улучшения качества жизни конкретных людей, информированность о более полной и точной возможности получения необходимой социальной, психологической, медицинской и гуманитарной помощи для тех, кому это нужно.

По итогам встречи было принято решение о проработке структуры взаимодействия между ТОС и СОНКО, взаимопомощи и дальнейшего сотрудничества.