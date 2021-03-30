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Рязанские тхэквондисты завоевали награды первенства ЦФО

7info

В понедельник, 29 марта, в Академии единоборств Рязани прошли соревнования первенства ЦФО по тхэквондо ВТФ среди юношей и девушек 15–17 лет. Об этом сообщила пресс-служба Минспорта Рязанской области. 

Первенство ЦФО – отборочный турнир для участия в первенстве России. Соревнования прошли в 20 весовых категориях (десять у юношей, десять у девушек). Участвовали более 250 юных спортсменов из 13 регионов.

Воспитанники СШОР «Юпитер» и СШОР «Академия единоборств» завоевали семь медалей: 4 золотые, серебряную и 2 бронзовые.

Победителями в своих весовых категориях стали: Дарья Каткова (49 кг), Дарья Замятина (свыше 68 кг), Дмитрий Буряк (59 кг) и Алексей Попов (68 кг). Серебряную награду в весе 55 кг завоевала Александра Трушина, бронзовые медали в весовой категории 68 кг –  Артём Грачёв, в весе 63 кг –  Степан Баранов.

Также по итогам «золотого» зачёта рязанцы заняли 1-е место. В общем зачёте представители Рязанской области на 3-м месте.

Спортсмены тренируются под руководством Сергея Косьяненко, Нигины Косьяненко, Шахоба Саидова и Екатерины Трубициной.

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