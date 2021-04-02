Рязанские спортсмены победили на Всероссийских соревнованиях по гребле

Рязанские спортсмены одержали победу на Всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ. Информация об этом появилась на сайте регионального правительства.

В состязания проходят в Краснодаре с 29 марта по 2 апреля. Участниками стали более 350 гребцов из 30 регионов России.

Рязанский спортсмен Артем Кононюк занял первое место на дистанции 200 м в байдарке-одиночке. Мастер спорта России международного класса является спортсменом-инструктором ЦСП, воспитанником СШОР «Олимпиец» и занимается у заслуженных тренеров России Владимира и Натальи Тебенихиных.

Заслуженный мастер спорта России Иван Штыль забрал золотую (200 м) и серебряную (500 м) медали. Спортсмен-инструктор ЦСП является воспитанником СШОР «Лидер» и тренируется под руководством Владимира Клинова.