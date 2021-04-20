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Вторник, 20 апреля, 2021
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Рязанские сотрудники Росгвардии вновь стали донорами крови

Валерия Мединская
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Сотрудники Управления Росгвардии по Рязанской области
поучаствовали в добровольном донорстве крови. Как сообщает персс-служба ведомства, сотрудники сдали кровь в рязанской ОКБ.

Перед началом процедуры добровольцы прошли обязательный
медицинский осмотр. Для росгвардейцев это уже не первый опыт сдачи
крови – военнослужащие и сотрудники ведомства регулярно принимают
участие во Всероссийской акции добровольного донорства.

– В этом году я второй раз участвую в донорстве крови. Считаю
добровольное донорство крови важной жизненной позицией. Кроме того, это
не только возможность помочь нуждающимся, но и польза для организма
донора,– рассказал инспектор Центра лицензионно-разрешительной работы
Управления Росгвардии по Рязанской области Андрей Барышников.

Среди доноров есть и женщины, которые проходят службу в
подразделениях Росгвардии. Они тоже приходят на Областную станцию
переливания крови не впервые.

– Ежедневно многим людям требуется донорская помощь. И мы с
радостью готовы помогать ведь добровольно сданная кровь – это чья-то
спасенная жизнь, – отметил заместитель начальника областного Управления
Росгвардии Дмитрий Руденченко.

Сотрудники и военнослужащие Росгвардии и в дальнейшем продолжать активно участвовать в донорском движении.

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