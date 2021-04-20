Рязанские сотрудники Росгвардии вновь стали донорами крови

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Сотрудники Управления Росгвардии по Рязанской области

поучаствовали в добровольном донорстве крови. Как сообщает персс-служба ведомства, сотрудники сдали кровь в рязанской ОКБ.

Перед началом процедуры добровольцы прошли обязательный

медицинский осмотр. Для росгвардейцев это уже не первый опыт сдачи

крови – военнослужащие и сотрудники ведомства регулярно принимают

участие во Всероссийской акции добровольного донорства.

– В этом году я второй раз участвую в донорстве крови. Считаю

добровольное донорство крови важной жизненной позицией. Кроме того, это

не только возможность помочь нуждающимся, но и польза для организма

донора,– рассказал инспектор Центра лицензионно-разрешительной работы

Управления Росгвардии по Рязанской области Андрей Барышников.

Среди доноров есть и женщины, которые проходят службу в

подразделениях Росгвардии. Они тоже приходят на Областную станцию

переливания крови не впервые.

– Ежедневно многим людям требуется донорская помощь. И мы с

радостью готовы помогать ведь добровольно сданная кровь – это чья-то

спасенная жизнь, – отметил заместитель начальника областного Управления

Росгвардии Дмитрий Руденченко.

Сотрудники и военнослужащие Росгвардии и в дальнейшем продолжать активно участвовать в донорском движении.