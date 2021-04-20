Рязанские сотрудники Росгвардии вновь стали донорами крови

Сотрудники Управления Росгвардии по Рязанской области
поучаствовали в добровольном донорстве крови. Как сообщает персс-служба ведомства, сотрудники сдали кровь в рязанской ОКБ.
Перед началом процедуры добровольцы прошли обязательный
медицинский осмотр. Для росгвардейцев это уже не первый опыт сдачи
крови – военнослужащие и сотрудники ведомства регулярно принимают
участие во Всероссийской акции добровольного донорства.
Среди доноров есть и женщины, которые проходят службу в
подразделениях Росгвардии. Они тоже приходят на Областную станцию
переливания крови не впервые.
Сотрудники и военнослужащие Росгвардии и в дальнейшем продолжать активно участвовать в донорском движении.