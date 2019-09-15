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Рязанцы вместе актёрами пермского театра кукол побывали в Стране чудес

В воскресенье, 15 сентября, пермский театр кукол «Карабаска» показал рязанским зрителям спектакль «Алиса… сны и фантазии». Постановка по мотивам сказки Люиса Керролла «Алиса в стране чудес» получила новую жизнь на рязанской сцене.

Вместе с удивительными героями зрители прогулялись по лабиринтам снов и желаний. На пути встречались своеобразные персонажи, которые напомнили героине, а вместе с ней и зрителям, о том, что действительно важно.

Загадочный чеширский кот с огромными глазами, очаровательный безумный шляпник, забавный белый кролик и характерная красная королева – колоритные персонажи вызывали улыбки на лицах зрителей.

Постановка польского режиссёра представляет собой микс необычных картин, с разными театральными приёмами (от плоских кукол до элементов театра теней) в сочетании с современной электронной музыкой.

Отметим, что спектакль прошёл в рамках фестиваля театров кукол «Рязанские смотрины», который проходит в городе с 14 по 18 сентября.

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