Рязанцы увидели «Поминальную молитву» Мытищинского театра кукол

В субботу, 14 сентября, в рамках фестиваля «Рязанские смотрины» Мытищинский театр кукол «Огниво» представил спектакль «Поминальная молитва» по повести Шолом-Алейхема «Тевье-молочник».

Добрая история о жизни молочника Тевье, о его семье, друзьях, об ошибках, о бытовых трудностях, с которыми сталкивается каждый человек на планете, о недопонимании, взаимоуважении и большой любви.

Постановка Олега Жюгжды заставляет зрителей громко смеяться и горько плакать вместе с героями. Живым юмором пронизана каждая сцена. Как бы сложно не приходилось главному герою, он старается всегда с позитивом подходить к трудным жизненным ситуациям.

Поступки мудрого Тевье дают понять, что самое главное в жизни относиться к людям с пониманием и помогать тому, кто в этом нуждается.